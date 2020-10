Kde: nakladatelství JOTA, 2019

Kdo: Simon Lelic

„Je to hold vzdaný tomuto mistrovi, a vy se budete bát od začátku až do konce,“ napsal o knize list Daily Mail. „Chytrá a přesvědčivá zápletka plná zvratů vám bude nahánět hrůzu v tom nejlepším slova smyslu,“ přidal se deník The Sunday Mirror.

Jack a Sydney se přistěhovali do nového domu před rokem. Vypadal jako jejich vysněný domov.