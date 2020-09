V sobotu 12. září na soutěžící čeká WSWCF Academy Street Workout World Cup 2020 - Street Hard Workout Battle Chomutov 2020. Jedná se o historicky první soutěž ve freestylu konanou v rámci seriálu světového poháru pod World Street Workout and Calisthenics Federation v České republice.

Vítěz battlu pojede bojovat o světový pohár v roce 2021 a první tři soutěžící dostanou i finanční výhru. První získá v přepočtu 15.000 Kč, druhý 9.000 Kč a třetí 3.000 Kč. Soutěž je věnovaná pouze kategorii freestyle, která je divácky nejatraktivnější. V porotě budou světové hvězdy Korash Kabir, LaTwist, Šimon Forrai a Aleš Fišer.

Na soutěž se již dva měsíce před začátkem soutěže přihlásili Erik Barsi, Christian Innocenti a Alessio Fiumara, všichni tři z Itálie, Vitaly Pavlenko a Kostya Shapoval z Ukrajiny, "bar_in_sky" z Německa, "Goku" z Británie, Fernando Selby a David Nguyen z Dánska, Rico Mesa z Kolumbie, Adam Chmielecki z Polska, Siddharth Tyagi z Indie, Venema Carmen a Hendry Kooistra z Nizozemí.

Soutěžní kategorie jsou ženy, muži do 70 kg a nad 70 kg, dále děti. Soutěž se odehraje na písčité pláži Kamencového jezera, a to od 13:00. Přílet poroty a jednotlivých soutěžících v pátek budete moci sledovat na Facebooku a Instagramu formou příběhů a příspěvků na stránce Street Hard Workers a samotnou soutěž v sobotu formou živého vysílání na sociálních sítích Street Hard Workers a World Street Workout and Calisthenics Federation.

Soutěž podpořila svými suplementy a věcnými dary firma Amix Nutrition, po mediální stránce kulturistika.com a finančně Ústecký kraj, obec Březno, statutární město Chomutov a nadace Tesco.