Kdy: otevřeno pondělí - neděle

Kde: Chomutov, Tomáše ze Štítného 5971

Ještě chvíli zůstane zavřená otvická pláž, kde se čistí dno. Naopak pro otužilce se pokladna u autokempu otevřela už v sedm ráno, aby si mohli užít trochu chladné vody.

Na vrátnici autokempu je možné koupit permanentní vstupenku nebo zarezervovat převlékací kabinku. Vstupné, stejně jako třeba poplatky za kabinky, zůstaly stejné jako loni. Kamencové jezero před sezonou zainvestovalo do nejrůznějších oprav v areálu. Návštěvníci se mohou těšit třeba na opravené převlékací kabinky, renovované sprchy či schody se zábradlím u postranních mol pro snazší vstup do vody. Opravený je rovněž nástup na hlavní molo, nájezd pro kočárky a vozíčkáře u pokladny z ulice Přemyslova, pro hosty v kempu je potom připravená úschovna kol včetně nabíječky na elektrokola.

Pokladny budou otevřené vždy od 9 do 19 hodin, ovšem s několika výjimkami. Tak sbalte osušku, knížku, negativní test a přijďte si to u nás užít.

Provozní doba:

Pondělí – Neděle 9 – 19 hodin

Vstupné:

Dospělí na den – 50 Kč, děti do 3 let – zdarma, děti od 3 do 15 let – 40 Kč, držitelé průkazu ZTP – 40 Kč