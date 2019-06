Chomutov - Vážná dopravní nehoda se odehrála v pondělí 24. června v průmyslové zóně v Chomutově. „Při srážce dvou aut došlo i k nárazu do třetího zaparkovaného vozidla,“ upřesnila mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Zaparkované vozidlo se dalo nárazem do pohybu a zranilo ženu, která stála na chodníku. Po nehodě skončili zranění tři lidé. „Jednu ženu převezl vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další muž byl se středně těžkými až těžšími zraněními převezen do traumacentra v Ústí nad Labem,“ doplňuje mluvčí záchranářů Pavel Šebesta.