Stráž nad Ohří – Během víkendu se stala dopravní nehoda na silnici I/13. Čtyřiačtyřicetiletý řidič jedoucí z Chomutova se střetl s nákladním autem.

Osobní auto nabouralo u Stráže na nákladního. | Foto: Policie ČR

„Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povrchu komunikace a při projíždění pravotočivé zatáčky ho uvedl do smyku, kdy přejel do protisměru a narazil boční stranou do protijedoucího nákladního vozidla s přívěsem,“ popsala mluvčí policie Zuzana Týřová.

Řidič osobního auta se zranil a do nemocnice s ním spěchal vrtulník. U obou řidičů provedli policisté dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativně. „Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 200 tisíc korun,“ doplňuje k nehodě Týřová. Nehodu policie i nadále vyšetřuje.