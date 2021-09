Neštěstí se stalo krátce před 20. hodinou, člověka v kolejišti srazil vlak mířící z Chomutova do Klášterce nad Ohří. "Osm cestujících z vlaku hasiči evakuovali do přistaveného autobusu. Na místě zasahují drážní hasiči z Chomutova a jednotka ze stanice Klášterec nad Ohří," uvedl mluvčí hasičů Petr Pelikus.

K tragické nehodě na železnici došlo v úterý 28. září večer mezi Kadaní - Prunéřovem a Kláštercem nad Ohří. Nedaleko viaduktu přes silnici do Kadaně srazil vlak člověka. Ten na místě svým zraněním podlehl.

