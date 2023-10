Dejte pozor na silnici u obce Domašín v okrese Chomutov, ve směru z Hradiště na Kovářskou. V neděli 22. října tu krátce před půl jednou po obědě havarovaly dva osobní automobily. Jedno z nich přitom nabouralo do stromu.

Nehoda, auto po nárazu do stromu, ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Průjezd kolem místa nehody je možný pouze se zvýšenou opatrností. Provoz na místě řídí policie, která zároveň vyšetřuje příčiny nehody. Nepořádek a kapaliny po nehodě uklízejí hasiči, kteří zároveň provedou protipožární opatření. Řidiči a spolujezdci, jak to vypadá, mohou mluvit o štěstí. Bouračka se totiž obešla bez zranění. Silnice by měla být plně průjezdná nejpozději do půl třetí odpoledne.