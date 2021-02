Kousek za Jindřišskou se srazila dvě osobní auta, kvůli odstraňování následků nehody a policejnímu vyšetřování její příčiny je komunikace uzavřená v obou směrech. Se zprovozněním se počítá v podvečerních hodinách.

Při čelním střetu dvou osobních aut se zranili dva lidé „Oba utrpěli lehká zranění, se kterými byli převezeni do chomutovské nemocnice,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.

K další dopravní nehodě na Chomutovsku došlo v sobotu odpoledne na křižovatce poblíž letiště u Pesvic, v tomto případě se nikdo nezranil. Havarovalo se také na hlavním tahu od Mostu u odbočky na Vysokou Pec, dvě osobní auta se střetla také mezi Kadaní a tušimickou elektrárnou nebo u Hradiště nad Vernéřovem. Pozor si musí dát také řidiči při cestách po silnici I/13 podél Ohře do Ostrova, v zatáčkách mezi Bočí a Stráží spadl strom na silnici a dráty elektrického napětí.

Na většině území Ústeckého kraje sněží, do nedělního rána by mělo napadnout několik centimetrů sněhu. Řidiči by měli být na svých cestách opatrní.