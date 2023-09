Uskočila, ale nestačilo to. Projíždějící automobil na přechodu pro chodce v Chomutově narazil do ženy. Když mu začala nadávat, řidič ujel.

Ilustrační foto. | Foto: PČR

K nemilé události došlo v úterý 12. září po deváté hodině ráno v chomutovské ulici Na Příkopech. Na přechodu pro chodce před budovou okresního soudu.

„Řidič vozidla tovární značky Škoda Octavia II Combi tmavě modré barvy, jedoucí ve směru ke světelné křižovatce v ulici Riegrova, nezastavil před přechodem pro chodce, přestože se v jeho polovině již nacházela přecházející chodkyně. Ta šla od okresního soudu směrem k ulici Ruská. Žena zareagovala uskočením vpřed, avšak přesto došlo ke střetu, v jehož důsledku utrpěla drobné zranění a byla ošetřena v nemocnici,“ popsala události policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle zjištění policie neznámý řidič hned po střetu zastavil za přechodem a chodkyně ho upozornila, že musí dávat pozor. On vzápětí od nehody odjel. „Policisté z kamerových záznamů zjistili, že vozidlo na světelné křižovatce odbočilo do ulice Pražská a poté do ulice Křivá," doplnila Glogovská a obrátila se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání.

Lidé, kteří incident viděli či znají totožnost řidiče, ideálně on sám, by měli kontaktovat Policii ČR na tísňové lince 158. Použít lze také čísla přímo na chomutovský dopravní inspektorát 974 447 250 nebo 974 447 251.