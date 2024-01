Chomutovští policisté požádali veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti řidičky, která bílým Renaultem Kangoo na přechodu srazila chodkyni. Pomohla jí do nemocnice, na policii však už nepočkala.

Chomutovští policisté hledají řidičku bílého Renaultu Kangoo. | Foto: Policie ČR

K nehodě došlo v pondělí 8. ledna po sedmé hodině ráno na křižovatce ulic Meisnerova, z níž bílý užitkový vůz přijížděl, Školní a Vršovců. „Při vjíždění do této křižovatky zřejmě řidička přehlédla chodkyni, která přecházela vozovku na přechodu pro chodce. Došlo ke střetu vozidla s touto chodkyní, po němž sražená žena upadla na zem a utrpěla zranění,“ popsala události policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Za volantem měla sedět zhruba 40letá žena. Ta ihned po střetu zastavila a pomohla chodkyni vstát a nastoupit do jejího auta. Tím ji obratem převezla do nemocnice. Poté, co ji doprovodila dovnitř, se však zřejmě vrátila do svého vozu a odjela.

Policie nyní hledá svědky této nehody nebo přímo řidičku vozidla Renault Kangoo. Ozvat se mohou na čísle 974 447 255 nebo na tísňové lince 158.

Zdroj: Policie ČR