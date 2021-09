Podle předběžných statistik letos do konce srpna policisté v kraji evidovali přes 7 000 nehod. V roce 2019, tedy před epidemií, za stejné období policie vyšetřovala 7 342 nehod.

Je to signál, že doprava po protiepidemických opatřeních zvolna ožívá. V roce 2020 a částečně i v roce 2021 provoz omezovala protiepidemická opatření.

Letos od ledna do konce srpna dopravní policie v Ústeckém kraji vyšetřovala zhruba o 400 případů více dopravních nehod než loni. Představuje to asi šestiprocentní nárůst.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.