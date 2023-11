Čerstvá sněhová nadílka udělala řidičům vrásky na čele. Na Chomutovsku se od pondělního večera 27. listopadu bouralo, několik vozů také skončilo mimo komunikace.

Policisté opět přispěchali s apelem, aby řidiči přizpůsobili svou jízdu, zejména rychlost, počasí. Sněžení se totiž ihned projevilo na počtu dopravních nehod v regionu. „Od včerejšího večera jsme na Chomutovsku v důsledku špatné sjízdnosti a nepřizpůsobení jízdy aktuálním podmínkám řešili několik dopravních nehod,“ potvrdila v úterý policejní mluvčí Miroslava Glogovská s tím, že většinou šlo o sjetí vozidla do příkopu nebo náraz do svodidel či do sloupu veřejného osvětlení.

První z těchto nehod zaznamenala policie v pondělí po deváté hodině večer, kdy vozidlo sjelo do příkopu v katastru obce Vejprty. „O pár desítek minut později dostal řidič osobního vozidla jedoucího po chomutovském sídlišti Březenecká smyk a narazil do sloupu veřejného osvětlení. V noci havaroval řidič osobního vozidla do svodidel v Droužkovicích, v šest ráno pak v ulici Alfonse Muchy v Chomutově,“ vypočítala mluvčí a pokračovala: „Před osmou ráno jsme přijali oznámení o nehodě dvou osobních vozidel v chomutovské ulici Roháčova. Kromě toho za obcí Hradiště nedaleko Vernéřova po šesté ráno kvůli sněhu na vozovce uvízl kamion a dodávka,“ dodala. Místo je v úterý odpoledne už bez komplikací průjezdné.

Meteorologové varují před nočním sněžením, problémy čekají v Krušných horách

Problémy se sjízdností se objevily prakticky současně se sněžením na silnici I/7 od Chomutova k Hoře sv. Šebestiána. „Pak před 22. hodinou v důsledku silného sněžení už stála doprava v obou směrech a krátce před 23. hodinou policisté kvůli nesjízdnosti uzavřeli silnici I/7 z místa křížení se silnicí I/13, tedy od Chomutova ve směru k Hoře sv. Šebestiána,“ uzavřela mluvčí Glogovská.

Silnice byla znovu otevřena před půl devátou ráno a v úterý po poledni byla s opatrností průjezdná.

Aktuální předpověď počasí počítá na Chomutovsku v úterý 28. listopadu večer s dalšími sněhovými přeháňkami. Teplota vzduchu může kolem půlnoci klesnout až na minus 7 °C, k ránu až na minus 10 °C. Do konce týdne by to měl být nejvýraznější mrazivý výkyv.

