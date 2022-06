„Střetla se dvě osobní vozidla, kdy podle prvotních informací jedno z nich narazilo do auta, které jelo před ním. Pohybovalo se pomalou rychlostí u krajnice,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „V důsledku nehody utrpěl jeden z řidičů vážná zranění, se kterými je letecky transportován do nemocnice. Další tři osoby by měly být přepraveny do nemocnice sanitou,“ doplnila.