Tam rozjetý kolos vrazil do lampy veřejného osvětlení, cestou také vytrhal obrubníky. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu, jak prokázala následná dechová zkouška. Policisté událost řešili jako přestupek a uložili pokutu. Auto odstraňoval kolem poledne na své náklady vlastník autodopravy za pomoci autojeřábu a asistence policie. Škoda je předběžně vyčíslena na 260 tisíc korun.

Podle policie byla nehoda oznámena hodinu po půlnoci. „Řidič nákladního auta s návěsem nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, která byla mokrá, a ani tomu, že vezl náklad,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. „Při průjezdu se zadní část dostala do smyku a strhla s sebou celý vůz tak, že vyjel ze silnice,“ doplnila.

Kuriozní pohled se nabízel do úterního poledne 12. října na kruhovém objezdu mezi otvickým Baumaxem a chomutovským sídlištěm Písečná. Za obrubníkem mimo silnici I/ 13 tam zůstalo uvízlé nákladní auto.

