Dopravní nehoda, která se stala ve čtvrtek 22. července krátce před devátou hodinou ráno v ulici Osvobozená, zaměstnala všechny složky Integrovaného záchranného systému.

U Klášterce nad Ohří havarovala dvě auta. Jeden člověk se při nehodě zranil | Foto: HZS Ústeckého kraje

Jak uvedl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, k nehodě dvou osobních aut vyrazila do Miřetic jednotka ze stanice Klášterec nad Ohří. Zraněného člověka převzali do péče záchranáři. Podle policie budou následky nehody odklizeny do 10.30 hodin.