Hlavní tah I/7 na Chomutovsku mezi Křimovem a Horou Svatého Šebestiána je ve středu 5. února dočasně uzavřený. Havaroval tam kamion.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Černý Vít

Před sedmou hodinou ranní v místě havaroval kamion do příkopu. To si vyžádalo uzavírku bezmála tříkilometrového úseku až do doby, než se podaří těžké nákladní vozidlo vyprostit. Podle odhadů by se tak mělo stát nejpozději v poledne.