K události došlo zhruba v půl čtvrté odpoledne u obce Místo. Na pomoc vyrazili hasiči z Chomutova i Klášterce. Jeden člověk při nehodě utrpěl zranění.

Podle informací hasičů z jednoho z vozů uniká LPG. Silnice je v obou směrech uzavřená. Do běžného režimu by se měl provoz dostat nejpozději do 17.30 hodin.