Během soboty 6. července odpoledne došlo na Chomutovsku ke dvěma dopravním nehodám, které zavinili opilí řidiči. První se stala v obci Strupčice, kde řidič pod vlivem alkoholu sjel do příkopu. Ta druhá se odehrála na silnici č. I/13, kde další opilý řidič nezvládl řízení a narazil do svodidel. Obě nehody se obešly bez zranění, ale způsobily značné materiální škody.

Během sobotního odpoledne za pouhé tři hodiny došlo na Chomutovsku ke dvěma dopravním nehodám. "K první došlo v obci Strupčice. Opilý řidič se při jízdě podíval do mobilního telefonu, který mu ležel na sedadle spolujezdce. Při tom pohnul volantem a skončil v příkopu. Tam narazil do betonového můstku před domem," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté na místě provedli s mužem dechovou zkoušku, která ukázala hodnoty 2,5 promile alkoholu. Muž policistům přiznal, že před jízdou pil whisky a pivo.

Druhá nehoda se stala o necelé tři hodiny později na silnici č. I/13 před sjezdem k chomutovskému Zooparku ve směru na Most. "Opilý řidič přecenil své schopnosti a při jízdě v levém pruhu dostal kvůli vysoké rychlosti na mokré vozovce smyk. Nejdříve narazil do středových svodidel, pak vozidlo smykem pokračovalo napříč silnicí vpravo, až skončilo v příkopu," řekla policejní mluvčí.

Čtyřiatřicetiletý muž z místa nehody utekl. Policejní hlídka ho však k havarovanému auto přivedla zpátky, když ho spatřili v ulici 17. listopadu. I tohoto muže policie podrobila dechové zkoušce s výsledkem kolem 1,4 promile alkoholu. Ten se strážníkům přiznal, že před jízdou pil pivo a pár panáků vodky.

"Obě nehody se naštěstí obešly bez zranění. Škody na vozidlech a další škody, například na svodidlech, byly odhadnuty v řádech několika desítek tisíc korun. Oběma řidičům policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to jim u soudu hrozí kromě peněžitého trestu a zákazu činnosti i odnětí svobody od šesti měsíců až do tří let," uzavřela Glogovská.

Mohlo by vás zajímat: Po 95 letech zpět! Kludského slavný vůz dorazil do Jirkova v plné kráse