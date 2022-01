České dráhy informovaly, že jsou odřeknuty některé vlaky v úseku Kyjice - Chomutov. Konktrétně rychlíky R615 a R610 Krušnohor. Mezi stanicemi Most - Chomutov jezdí náhradní autobusy. Omezení provozu by mělo trvat přibližně do 18.30.