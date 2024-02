Žalobkyně pro obžalovaného žádá tři roky vězení, vysoký peněžitý trest, zákaz řízení po dobu pěti let a úhradu škody v řádu milionů korun pojišťovnám, poškozeným a pozůstalým. Obžalovaný by rád odešel s podmínkou.

Soud ohledně škody by podle něj měl být oddělený a řešený v rámci občanskoprávního řízení, peněžitý trest vnímá jako nadbytečný. Návrh obžaloby označil jako přísný, podle něj by neplnil účel.

„Faktem je, že obžalovaný lituje zmařeného života a tíží ho to o to víc, že takovouto věc už ze svého života nijak odstranit nemůže. Izolovat ho do věznice nepřinese společnosti ani poškozeným žádný prospěch. Uspokojování jejich nároků může dosáhnout spíše prací na svobodě,“ namítl právní zástupce Jiřího C.

Případ se týká události z 5. prosince 2020. Tehdy se na Chomutovsko vypravilo několik kamarádů z Prahy, kteří si vyrazili v silných autech. Jiří seděl za volantem luxusního sportovního vozu Infiniti G37. Tragický moment přišel za Kláštercem nad Ohří ve směru na Karlovy Vary, kde v rychlosti dostal smyk, přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozem Ford Focus. Po nárazu začala obě auta hořet, přičemž řidič fordu, tehdy 52letý muž, utrpěl vážná zranění a zaklíněný v autě uhořel. Zraněná byla i jeho přítelkyně s malým dítětem, je se ale podařilo zachránit. Museli být převezeni do nemocnice a následně se několik měsíců léčili.

Jiří čelí obžalobě z přečinu usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Horní sazbou je šest let vězení.

Obhájce se snažil připomenout některé okolnosti skutku, zmínil například obsah znaleckého posudku z oboru zdravotnictví a soudního lékařství, podle něhož nebyl pod vlivem návykovým látek jen obžalovaný, ale také řidič, který zahynul při nehodě.

„Z posudku vyplývá, že byl v době nehody ovlivněn THC, tyto hladiny byly zjištěny až z pitvy s časovým odstupem,“ doplnil.

Slovo dostal také Jiří C., který k soudu přišel v doprovodu otce. „Všechno už bylo řečeno. Chtěl bych opět vyjádřit lítost nad tím, co se stalo, chci to odčinit,“ ujistil na závěr.

Rozsudek má být vynesený za týden.

