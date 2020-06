Těžká zranění utrpěl 29letý muž z Chomutovska, když nezvládl jízdu na čtyřkolce.

"Při jízdě po polní cestě se ve vysoké rychlosti zřejmě zalekl protijedoucího vozidla a vyjel mimo cestu přímo do zoraného pole, kde havaroval a čtyřkolku převrátil. Při pádu se udeřil do hlavy, na které neměl přilbu," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. S těžkým zraněním byl převezen do nemocnice kde z rozboru krve zjistili, že byl navíc pod vlivem drog, konkrétně THC. Policisté také zjistili, že čtyřkolka nebyla registrovaná. Muži teď hrozí trest až tři roky vězení.