Jen lehce zraněný vyvázl z hrozivě vypadající nehody dvacetiletý muž, který řídil osobní auto. Uprostřed jedné z víkendových nocí havaroval na silnici I/13 mezi Jirkovem a Mostem na úrovni újezdské nádrže.

Alkohol za volantem - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„V důsledku opilosti nezvládl řízení a vyjel mimo pravý okraj silnice,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Poté, co najel na kovová svodidla, pokračoval v jízdě do doby, než narazil do stromů a vozidlo se přetočilo na bok,“ doplnila. Po nehodě mladík nadýchal 1,5 promile, policistům navíc přiznal, že při jízdě usnul. Škoda, kterou napáchal, v součtu významně přesáhla sto tisíc. Soud ho může poslat až na tři roky do vězení, nejnižší sazba je půl roku.