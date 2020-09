Zářijové změny na poště potěšily asi málokoho. Otevírací doba se změnila na více než dvou stovkách poboček hlavně v menších městech. Výjimkou není Chomutovsko.

Foto: Deník

Do šesti je otevřeno už jen dvakrát do týdne, což je neštěstí pro všechny, kdo pracují do pěti a dojíždějí. Otvíračka poskočila i dopoledne a novinkou jsou leckde polední přestávky, takže nezbývá, než vzít do ruky diář a návštěvy pošty si přesně naplánovat.