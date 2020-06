Jakkoli vypadá nepravděpodobně, že fanoušci během tří týdnů nasázejí na transparentní účet chybějící milióny, není to úplně nereálné. V historii sportu už se podobné zázraky staly. V českých poměrech vyčnívá záchrana legendárního fotbalu vršovického klubu Bohemians. Zmítal se v problémech a skončil v konkurzu, nezdolní fanoušci ho z toho ale vytáhli, protože cítili silnou sounáležitost s klubem. Svůj milovaný fotbalový klub nenechali padnout ani fanoušci ukrajinské Bohemky, kterému hrozilo vyřazení z ligy kvůli dluhům.

Teď je otázkou, co na to fanoušci Pirátů. Jak moc o jejich hraní stojí? Co jsou pro ně ochotní udělat teď, když jsou na tom špatně? Nové vedení klubu totiž svádí boj, na který sám nestačí. Jde o patrioty a místní podnikatele, pro něž je chomutovský hokej srdeční záležitostí, také oni ale potřebují impulz, že na to nejsou sami. Stejně tak sponzoři.

Piráti jsou značkou Chomutova. A to přes všechny těžkosti, které je v posledních letech provázejí. Vždyť kolik věcí se tu dělalo či dělá na špičkové úrovni? Jsou to oni, kteří na stadion pravidelně přiváděli více než čtyři tisíce lidí. Ne mládež, na kterou se klub zaměří především, pokud dospělí padnou.

Hokejovým fanouškům, ale dost možná i hrdým Chomutovanům by mělo stát za to, aby za Piráty zabojovali. Jestli to dokážou, uvidíme v příštích dnech. Pokud se to podaří, bude to symbolický moment. Přesto je potřeba mít na paměti, že to není cesta k dlouhodobému financování klubu.