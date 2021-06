Očkujte se, bez dostatečné proočkovanosti pandemii koronaviru nezvládneme. Slyšíme to z úst vládních činitelů, z kraje, od odborníků lékařů. V Ústeckém kraji také proto vznikla poměrně bohatá síť očkovacích center, kde si lidé mohou nechat vakcínu proti covidu-19 píchnout.

Vznikla nejen ve velkých sídlech a rozjela očkování. Počet vakcín putujících do kraje se neustále zvyšuje, je jich v poslední době už dostatek, také lidé se k očkování hlásí. I proto je pro mě překvapením, že některá centra se ruší, nebo utlumují svůj provoz. Třeba v Duchcově, Klášterci nad Ohří nebo naposledy v Lounech.

Důvodem má být dostatečná kapacita jiného centra v blízkém okolí, to má být dobře dostupné. Mají se také více zapojovat praktici, kteří jsou v regionu. Argumentuje se také efektivitou, nedostatkem lidských sil a ekonomikou. V malých centrech se někdy také déle čekalo na očkování, nebylo tam dost registrovaných, vakcíny tam putovaly pomaleji.

Přesto. Nebylo by lepší tato centra zachovat? Najít peníze, zdroje, jiný způsob zásobování? K praktikům se totiž stále dostatek vakcín úplně nedostává. A po kampani, kdy jsme všechny lákali do center, se jim noví zájemci ani moc nehlásí. A pro váhajícího, který by třeba ještě do svého „domovského” centra zašel a počkal si na očkování tam, už může být třicet kilometrů a cesta za píchnutím překážkou. A když chceme, aby se očkovalo co nejvíce lidí, měli bychom překážky odstraňovat a ne je klást. I když jsou možná malé a pro někoho třeba zanedbatelné. I maličkosti mohou totiž rozhodovat.