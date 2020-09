Co ve všech těch opatřeních poněkud postrádá smysl ale je, že pokud leží člen vaší rodiny v horečkách a je tu podezření na covid, zbytek rodiny nemusí být poslaný do preventivní karantény, jak ukazuje nedávný případ z Klášterce nad Ohří.

Pokud partnerovi nezbývají dny dovolené – vyplýtval si ji při pět a půl měsíce dlouhých prázdninách, lékař mu karanténu nařídit nemusí. Pak nezbývá, než aby šel do práce a děti do školy. A to bez ohledu na to, jestli se testy jejich rodinného člena za pár dní ukážou jako pozitivní.

Na jednu stranu je tu řada opatření, protože co kdyby. Jestliže ve škole zakašle dítko, rázem se může octnout v izolační místnosti. Roušku je třeba mít prakticky všude pod střechou. Ale když je tu podezření, že je konkrétní člověk nakažený, jeho rodina má jít ven mezi ostatní. Pak tu ale něco nehraje.