Když vláda kvůli šíření koronaviru zakázala vánoční trhy, stála města před otázkou, co teď se všemi stánky a zoufalými trhovci? Hlavně ale co s lidmi, kteří jsou natěšení na vánoční atmosféru a frustrovaní, že by o ni měli stejně jako loni přijít?

Každé situaci vyřešilo jinak. Mnohdy pouze přejmenovalo vánoční trhy na zimní farmářské. Tak to pojal Most a také si to hrdě obhájil, za což sklidil kritiku z vyšších míst. Připojila se i další města, na Chomutovsku například Jirkov.

Svařák, jmelí a sníh: Vánoce se přesunuly do chomutovského parku

Chomutov to vzal za jiný konec. Většinu stánků nechal přesunout z náměstí do centrálního parku, kde netvoří uzavřené tržiště, ale samostatná prodejní místa a lidé tam mohou korzovat po násobně rozlehlejší ploše. Přestěhoval je tam i s ledovou plochou. Kouzlem nechtěného je, že to stánkům a adventnímu programu v parku sluší daleko více a lidé nešetří chválou.

Chomutovským se podařilo vyřešit situaci chytře a elegantně. Zachovali předvánoční atmosféru, aniž by švindlovali, a navrch mají zajímavější místo pro svůj koncept slavnostního programu.