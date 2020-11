Na jeho základě nastoupili do domova pro seniory a dalších zařízení v Jirkově a na Kadaňsku, kam pronikl koronavirus.

Pracovní povinnost je institut, který je v českém právním řádu upravený krizovým zákonem. Vláda ho může využívat v době trvání nouzového stavu. Když studenti příkaz psaný strohým úředním jazykem dostanou, někteří to vnímají jako zbytečný nátlak.

Ne všichni se také cítí být k práci se seniory vybavení. Je potřeba je krmit, pomáhat s převlékáním a hygienou. Studentka z Jirkova se například svěřila, že se obává možného setkání se smrtí. Studuje sociální práci na pedagogické fakultě a jednou chce pracovat s dětmi. Pro práci se seniory se necítí být dost psychicky vybavená. Podobné pocity trápí i jiné studenty.

To vše by ale neměl zastínit fakt, že na prvním místě je pomoc zařízením a jejich přetíženému personálu, který je vlivem epidemie prořídlý. V dnešní době je potřeba co nejvíce rukou, aby lidé v první linii neodpadli. Proto klobouk dolů před studenty, kteří se ze služby nevyvlékli a vykonávají jí, i když je to občas se zatnutými zuby.