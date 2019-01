Napadl sníh a je zima. Tento zdánlivě banální stav ale pozměnil den mnoha lidem.

MĚKKÉ POSEZENÍ. Chomutováci si ve čtvrtek ráno mohli ověřit, kolik za noc napadlo sněhu. Stačil pohled na lavičky. | Foto: Foto: Deník/ Jan Rödling

Už si vemte jenom to, že jdete venčit psa a on vám zmizí před očima a nemusí to ani být čivava. Kdy se vám tohle stane? Ale sněhu nad hlavu nemají jen psi. Lidé ho mají v hlavách, jeho běloba takřka oslňuje, a těžko si promluvíte s někým bez toho, aniž by nepadlo aspoň jedno sněhové slovo. Takže zatímco běžně je počasí téma, o kterém se se mluví, když se neví, o čem by se mluvilo, nyní je ústředním tématem lidské konverzace. A to je přece skvělé! Koho zajímá nějaká politika, kauzy, úplatky, když je venku půl metru sněhu? Jistě, za pár dní stroje sníh odpluží, frézy odfouknou a časem roztaje, o to víc by si ale lidé mohli užívat krásného a vzácného bílého dne.