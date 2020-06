Jirkovští politici si odhlasovali snížení odměn. Když už museli kvůli dopadům nouzového stavu škrtat v investičních akcích a dalších položkách, se kterými rozpočet pro letošek počítal – jedná se o zhruba 20 milionů korun, rozhodli, že se uskrovní i oni sami.

Foto: Deník

Zastupitelé, radní, členové a předsedové komisí budou až do konce příštího roku pobírat sníženou odměnu. Díky tomu město ušetří zhruba půl milionu korun. Nač konkrétně by měly jít, není předem dáno. Jednoduše zůstanou v rozpočtu, aby se z nich zaplatilo, co bude potřeba.