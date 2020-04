Opatření postihla všechny, zřejmě nejhůře jsou na tom ale drobní podnikatelé ve službách, řemeslníci a malovýrobci. Ti chomutovští hlásí, že neví, zda přežijí. Nějakým způsobem snad pomůže vládní sada opatření, přispět ale mohou i vedení měst.

Například s nájmem v městských budovách chtějí pomoct všechna velká města Chomutovska, každé zatím jinou měrou. Chomutov odsouvá splátky o čtvrt roku a v podobném duchu přemýšlejí i radní v Jirkově a Klášterci nad Ohří. Živnostníci ale kontrují, že pouhý odklad nepomůže, povinnost platit je opět doběhne.

Zatím nejdál se pouští Kadaň, když zvažuje snížení nájmu. Možná ho odpustí kompletně. Na generální pardon se zatím ostatní města necítí. Není divu. I tak se jejich rozpočty otřesou v základech, protože daňové výnosy klesnou a nikdo jim neodpáře mandatorní výdaje ani náklady za rozjeté investice. Na druhou stranu je možné odsunout investice, které zatím nezačaly a podívat se, jestli v pokladně nezbylo na úlevy pro drobné podnikatele.

Když zabřednou do dluhů a nepodaří se jim nastartovat byznys, poznáme to všichni. Ubyde restaurací, kaváren, řemeslných dílen a služeb. Jestliže jsme si dosud stěžovali na nedostatečně proudící život a málo obchůdků na náměstích, může být hůř. Šikovní živnostníci, kteří něco dovedou a dávají práci i dalším lidem, jsou zapotřebí ve svých provozovnách. Ne v evidenci úřadu práce nebo za pasem ve fabrice, kde by nakonec mohli skončit. Jestli se jim podaří přežít a opět své podnikání nakopnout, pomůže to nakonec i příjmům města.

Proto stojí za to přepočítat rozpočty, a jestli je to jen trochu možné, nájmy snížit nebo i odpustit. V tomto mohou vlády měst více než dosud dokázat, že jsou důležité.