Ze snímků se usmívají lidé, kteří zažívají podzim života a před sebou drží tabuli s vepsaným poselstvím pro mladší ročníky. Podobné fotky obletěly Česko už vícekrát, není divu, že se stejný nápad ujal i na Chomutovsku. Přišla s ním vietnamská žena, která tu žije od dětství.

Foto: Deník

Její počin připomněl důležitou věc. A to, že naše babičky a dědy občas opomíjíme jakožto rovnocenné partnery pro diskuzi. Staráme seo ně, zajímáme se, jestli potřebují nakoupit nebo zajít pro léky, ale mnohdy se málo zajímáme o jejich zkušenosti. Málo jim nasloucháme, málo si od nich necháme vyprávět. Přitom zkušenosti jsou to nejcennější, co mohou předat po těch osmdesáti letech života lidem, kteří za sebou nemají ani polovičku.