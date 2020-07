Na jedno místo jeden uchazeč. Jen se nepotkávají

Ta čísla vypadají lehce absurdně. Chomutovsko má nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, jak prozrazují červnové statistiky – dosahuje 6,5 procenta. Celorepublikovou úroveň přesahuje dvojnásobně. Současně je ale zhruba tolik volných míst, co evidovaných uchazečů o práci. Přes pět a půl tisíce práceschopných lidí by mohlo okamžitě do práce a ještě by dvě stě míst zbylo.

