Nedočkaví lyžaři se konečně mohli vypravit na sjezdovky, díky tomu, že to vláda uprostřed nejrůznějších covido-opatření umožnila. Jako jediný v kraji se zatím otevřel Skiareál Klínovec.

Foto: Deník

Jen tam se v těchto dnech drží sníh. Hned první den toho využilo na šest set prvních lyžařů a snowboardistů. Lyžování s sebou nese určité stigma. To se zimním vyžitím v italských Alpách vkročil do Evropy covid. Lyžaři to pak se všech stran schytávali a horská střediska při druhé vlně nákazy s obavami čekala, jestli vláda jejich otevření povolí.