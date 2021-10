Chomutované podepisují petici, která nesouhlasí s výstavbou továrny na výrobu olejů z plastů takzvanou pyrolýzou. Jedná se o jeden ze způsobů chemické recyklace. Pobouření vyvolalo, že radní „potichu“ podnikají kroky, aniž by věc diskutovali s veřejností, příslušnými komisemi a opozicí.

Vedení města stejně jako investorská firma tvrdí, že se jedná o ryze ekologický provoz. Pak by se ovšem neměly bát přizvat k rozhovoru také Chomutovany a zodpovědět otázky, které je pálí.

Pálí je oprávněně. Severní Čechy byly dlouhodobě extrémně zatížené emisemi a teprve nedávno se tu lidem začalo dýchat lépe. Mají nárok vědět, co se v Chomutově chystá, a to ne skrze chvalozpěvné PR investora, jehož zájmem je prosadit svůj záměr. Měli by mít možnost projekt odmítnout, pokud by nebyl tak „zelený“, jak podporovatelé tvrdí.

Je hlavně na vedení města, aby prosazovalo nejvyšší zájmy Chomutovanů (nejen ty majetkové). K tomu vede otevřená diskuze a předložení jasných ověřených dat včetně zprávy o vlivu na životní prostředí.