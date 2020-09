Hlavní argument vládnoucí koalice byl, že chce pokračovat v investování jako dosud, poukazovala také na to, že je úvěr zvlášť výhodný. Jenže nepředložila seznam přednostních investičních akcí, a tak opozice správně namítala, že schválením vedení získá bianko šek, kterým bude krýt, co uzná za vhodné. Podle usnesení je totiž možné peníze čerpati na provoz.

Z ekonomického hlediska je přijetí úvěru správné rozhodnutí. Město si ho bere v momentě, kdy je nabídka výhodná, a bude mít peníze pro všechny případy po ruce. Teď aby bylo správné i politické rozhodnutí. Tedy na co budou využité. „Projíst“ půjčené peníze by bylo opravdu škoda.

Záleží ale i na tom, kolik z úvěru ukrojía vrhne do investic. Podmínky jsou totiž takové, že není nutno brát si plnou částku. Na druhou stranu je možné postupně odčerpávat, splácet a brát si nové peníze. To může mít neblahý dopad na další období. Až budou chtít nástupci dnešního vedení hasit problémy, které teprve přijdou, možná na to nebudou mít.

Pak půjde jen o půjčku, která Chomutov vyšla draho, ačkoli dnes vedení tvrdí, že jde o levné peníze.