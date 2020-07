Většina velkých akcí se nekoná a pokud ano, půjde o malé drobečky původní formy. I přesto to ale s letošním létem nemusí být po kulturní stránce tak špatné. Ba právě možná naopak.

Foto: Deník

Do kin například zamířil výběr filmů z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. To je velká příležitost, kterým se zatím nepoštěstilo do Varů dostat. Stovky lidí z menších měst mají šanci vidět filmy z celého světa bez hodinových stanování před kasou a ani pro nákup lístků nemusí zavařit na internetu tlačítko Aktualizovat.