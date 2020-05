Po nedávném prohlášení ministra kultury je navíc jisté, že konat se nebudou ani velké letní festivaly s tisíci účastníky. Na Chomutovsku se to týká například Vysmátého léta v Kadani.

Zelenou v příštích dnech dostanou kulturní akce do sta diváků. Za nějakých podmínek se tedy otevřou kina, nejspíš se odehrají i menší oslavy Dne dětí a další akce. To je ale jen malé sousto pro kulturně vyhladovělé duše. Řadě lidí nezbylo nic jiného než práce (pokud měli to štěstí, že si ji zachovali) a starost o domácnost, kulturní život se odbývá na obrazovkách.

To ale může být zajímavou výzvou pro kreativce v kulturních organizacích. Právě teď nastal čas, aby zapojili představivost a vymysleli něco netradičního, přitom zábavného nebo kulturně povznášejícího. Příkladem může být chomutovské muzeum, které vyrukovalo se špičkově zpracovanou virtuální prohlídkou. Třeba je možné zaměstnat zpěváky, kapely a baviče, aby uspořádali vystoupení mezi paneláky. Diváci by seděli ve svých „ložích“ v panelákových bytech, dostali by ale svou dávku živého umění. A umělci ocenění v potlesku i výplatě od městské příspěvkovky. Rozvíjet se můžou geolokační hry, které využívají augmentovanou realitu a další nápady založené na technologiích.

Než tesknit nad ztrátou kulturního života, který teď nemůžeme mít, je lepší chopit se výzvy. Nové nápady vyplní mezeru a zůstanou tu jako obohacení i poté, co se věci vrátí do starých kolejí.