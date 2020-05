Epidemiologové schéma jejich nošení na koupalištích vidí od pondělí 25. května takto: při příchodu na koupaliště ještě nesundat, z obličejů půjdou dolů až na ručníku. Procházka k toaletám, pro pivo nebo na vizitu za dítkem u prolézaček či v dětském brouzdálku – to už bude zase rouška nezbytná. A nakonec, obličej nesmí opustit ani při cestě do vody.

Co s ní ale dělat poté, kdy už kotníky svlaží první kapky vodní plochy a může zase z obličeje dolů, už vládní nařízení neřeší. Možná to za něj vyřeší opět švadlenky, jako když začalo být povinné nosit roušky, přestože v republice žádné nebyly.

Teď se šicí stroje zakousnou nejspíš do neoprenu. Jestli se budou šít roušky nebo kapsičky přímo na plavky, kam půjde nezbytnou pomůcku schovat, to už zůstane na fantazii švadlenek. Každopádně doufejme, že uzdu kreativity popustí rychle. Mnozí lidé už totiž přemýšlejí, že spíš než jít na koupaliště k vodě, je už lepší za takových podmínek to koupaliště k vodě pustit.