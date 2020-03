Každodenní život je ovlivněný šířící se epidemií a opatřeními, které ji mají zbrzdit. Při té příležitosti se ukazuje, že koronavirus prověřuje nejen funkčnost státu, ale i charakter lidí.

Foto: Deník

Zatěžkávací zkouškou neprošli lidé, kteří porušují karanténu. Neodřekli si například cestu do zasažených zemí, což se v mnoha případech dá pochopit. Po návratu se ale měli držet doma, a to se leckdy neděje. Slyšíte to ve slovech prodavačky, když vytkne nakupujícímu, že se vrátil včera z lyžovačky v Itálii a nemá co dělat venku. Z odpovědi „A co je vám do toho?!“ zamrazí.