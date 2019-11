Kontejnery zapuštěné pod zem stoupají na oblibě proto, že jsou díky nim prostranství úpravnější. Místo, aby je hyzdily barevné plastové popelnice na tříděný odpad, koukají ze země jen malá hrdla šachet. Pod zemí zůstává vše: hluk z tříštícího se skla i zápach. Odpadá také problém se sběrači, kteří se přehrabují v odpadcích a vyhazují je na ulici, nebo s vandaly. Ti zase převracejí popelnice jen tak pro zábavu. Na nepořádku se ale kromě lidského elementu podílejí i přírodní živly. Jak víc zafouká, stává se, že odpad z klasických popelnic vítr rozmetá po okolí. To u podzemní varianty nehrozí.

Na druhou stranu pořizovací cena je desetinásobná a investovat je třeba i do speciální techniky. Pokud města očekávají, že podzemní kontejnerování zajistí větší pořádek, může přijít zklamání. Otvory, kterými se vhazuje separovaný odpad, jsou malé. Má to svůj účel, pokud by někdo vhazoval plast nebo papírové krabice, aniž by je důkladně stlačil, vešlo by se do kontejnerů méně. Bohužel ale hrozí, že s tím se někteří lidé nebudou namáhat a odpad odloží vedle. Tento problém se může projevit zvlášť na sídlištích. Problém tam s ním mají už teď a je otázka, jestli to podzemní kontejnery změní.

Nezbývá ale než to zkusit. V chomutovských panelácích bydlí ohromujících 64 procent obyvatel města a většina z nich si přeje žít v lepším a kulturnějším prostředí, i když jim to jistá část kazí. Město má možnost vyzkoušet si v prvním kole, jak se novinka osvědčila, a zařídit se podle toho.