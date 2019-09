Komunální politici se neustále pohybují na tenkém ledě. Stačí udělat drobnou chybu, něco opominout, protože je složité orientovat se ve všech paragrafech a dotačních pravidlech. Důsledkem toho mohou být škody za miliony. Podle občanského zákoníku přitom každý zastupitel za případné škody ručí svým majetkem.

V posledních letech žaloby na zastupitele narůstají, stává se, že nové vedení žaluje své předchůdce. Pojištění odpovědnosti zastupitelů má tedy smysl. Kryje nejen škody, vyplývající z případného soudního rozsudku, ale i náklady na právní ochranu či pokuty.

Jablkem sváru je v Kadani otázka, kdo to zaplatí. Podle radních by to měla být záležitost každého jednotlivého člena zastupitelstva. Navrhují, že město sice sjedná pojistku za přibližně 17 tisíc korun za rok, ale každý ze zastupitelů zaplatí poměrný díl ze svého. Někteří zastupitelé naopak míní, že nejen zajištění pojištění, ale i jeho platba má být na straně města.

„Je nehoráznost, aby se město na své náklady pojišťovalo proti blbosti svých zastupitelů,“ je v tomto ohledu nekompromisní kadaňský starosta Jiří Kulhánek. Jaký postoj ale převáží, bude jasné až po zasedání zastupitelstva na konci září.

Ochránit se jako komunální politik je takřka nutností. Stejně jako si ale sami voliči platí sami svá pojištění odpovědnosti, aby se chránili v různých životních situacích, mělo by to samé platit i pro politiky.