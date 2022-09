Populismus je manipulativní technika, která láká voliče na nesplnitelné sliby a racionálně uvažující člověk na ně nenaletí. Jenže v době, kdy se krize vrství jedna na druhou, tyto subjekty ve volbách vítězí. Jasně to ukázaly výsledky komunálních voleb na Chomutovsku. Babišovo hnutí ANO 2011 posílilo v Chomutově, kde výrazně dominuje, první je i v Jirkově, druhé v Klášterci a Kadani. A to navzdory tomu, že ANO ve většině jmenovaných měst předvedlo nemastnou neslanou politiku bez vize. “Aura” bývalého premiéra ale stále táhne. K tomu se přidává vzestup Okamurovy extremistické SPD, která má v popisu práce lhaní, překrucování pravdy a vytváření atmosféry nenávisti. V Chomutově se mu začíná dařit, svou nohu vrazilo i do Jirkova, kde před čtyřmi lety nemělo šanci. Na populistické vlně ovšem zdatně surfují i některá místní uskupení.