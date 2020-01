Hůře působí, jestliže si uvědomíme, že velkou část tvořily potraviny, na nichž se nedá stavět: bonbóny, sušenky a chipsy. Zapotřebí jsou naopak luštěniny, mouka, cukr, rýže a pro děti jogurty a přesnídávky. Řada neziskových organizací, které jídlo rozdělují mezi své klienty, na to poukazuje.

Potíž je, že je potravinová banka zásobovaná z přebytků velkých obchodů. Nařizuje jim to zákon, v opačném případě by lítaly pokuty. Řetězcům nezbývá, než se úkolu zhostit. Ovšem s tím výsledkem, že jde nezřídka právě o pochutiny, prošlé ořechy a případně nejrůznější bioprodukty jako je nápoj z aloe vera či kokosové mléko. Pro někoho luxusní záležitost, vařit se z toho ale nedá. Běžné potraviny se řetězce snaží vyprodávat v akcích, než aby je rozdávaly zdarma.

Za takových okolností je štěstím, že se dvakrát do roka pořádá celorepubliková potravinová sbírka, lidé vybavení letáky se seznamem nakoupí skutečně potřebné jídlo, navíc čerstvé, zaplatí je a rovnou v marketu i předají. Nákupy pak také putují do potravinové banky, kde se přerozdělí.

Otázkou je, zda-li není vynucená charita, kdy jsou podnikatelé státem nuceni odevzdávat přebytky, zbytečná. Sice pro ni hrají argumenty, že se tak omezuje plýtvání potravinami, snižuje se produkce odpadu, chrání životní prostředí a ještě se takto pomáhá chudým. Jestliže ale ve velké míře produkuje to, co k jídlu není, možná by pomohly častěji organizované národní sbírky potravin. To, že se jich lidé mohou účastnit dobrovolně, nese své výsledky. S každou další se do ní zapojuje víc a víc dárců poháněných skutečnou touhou pomoct. Opravdová solidarita má lepší výsledky než ta vynucená.