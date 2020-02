Skupování bytů městem: Absurdita? V Chomutově nutnost

Chomutov kupuje téměř stovku bytů v centru města. Původně měly přejít od jednoho soukromého vlastníka do rukou jiného, což vyděsilo obyvatele Palackého ulice i vedení města. To se nakonec do věci vložilo a byty kupuje i za cenu, že tyto finance nemá a musí jít do úvěru. Respektive jeho městská společnost Chomutovská bytová.

Foto: Deník

Snaha může vypadat absurdně s přihlédnutím k tomu, že město na začátku milénia prodalo většinu z 11 tisíc obecních bytů. A s fanfárami. V rámci privatizace se totiž zbavilo socialistického dědictví v podobě zanedbaných paneláků na jejichž údržbu nemělo, i starostí s dlužníky. Navíc získalo více než 200 milionů korun pro rozvoj města. Výhra to byla i pro místní, kteří si svůj byt koupili za zlomek ceny. Ovšem dnes stojí koupě 84 bytů a 35 nebytových jednotek v polovině budovy známé jako „podkova“ 100 milionů, další desítky si vyžádá nutná obnova. Za dalších 7,5 milionů město loni s pomocí dotace vykoupilo také 16 bytů na sídlištích, aby posloužily jako sociální. Chomutov koupí 84 bytů v „podkově“. Chrání tak obyvatele v centru Přečíst článek › Pro nezasvěcené to může vypadat jako jedna velká nepromyšlenost. Důvodem je ale obchod s chudobou. Soukromí investoři totiž s oblibou skupují byty na Chomutovsku i jinde na severu Čech, protože jsou ve srovnání s republikou podstatně levnější, navíc v nich ubytovávají příjemce sociálních dávek. Ti přicházejí z nejrůznějších končin Česka a Slovenska a často nemají základní hygienické a společenské návyky. Byznys s chudobou ruinuje život spořádaných lidí na většině sídlišť Chomutova, proto chce vedení města vyloučit možnost, že „vyvrátí dveře“ i v centru. Za jiných okolností by bylo v pořádku nechat věci, jak jsou. Ať byty koupí jiný soukromník, stará se o ně a pronajímá je. V reáliích Chomutova je ale takřka životní nutností, aby je mělo pod kontrolou město.

