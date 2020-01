Deník zahájil veřejnou diskuzi o důležitosti nočního odpočinku. Nový seriál článků s názvem Dobrý spánek upozorňuje na to, jak méně spíme a co tím riskujeme. Rozruch vyvolala otázka, zda posunout zahájení výuky na školách z 8 na 9 hodin, aby se děti pořádně vyspaly. Zatím se ukazuje, že změna je společensky nepřijatelná a řadě dětí nepomůže. Brzy tomu ale může být jinak.

Martin Vokurka, Mostecký deník | Foto: Deník

Zvykli jsme si, že škola začíná v osm a že je to tak akorát. Tato rituální hodina považovaná za zákon řídí životy celých generací a do posunu se nikomu nechce, ani když jde o zdraví, se kterým začínají být potíže. Lidé spí až o třetinu méně než před 20 lety, což podle lékařů zvýšilo riziko infarktu, demence a cukrovky. U nevyspalých dětí začínají problémy například hyperaktivitou. Žáci ve věku od 6 do 12 let by měli spát denně 9 až 12 hodin, ale v hektičtějším době spí sotva 7 hodin. Odborníci proto radí otevírat školy později.