Nebyli na vodítku, ani neměli náhubek, takže když je přemohl lovecký pud, nic nebránilo, aby zaútočili. Devět telat je potrhaných a chovatelka, teprve devatenáctiletá dívka, musí čelit následkům, jelikož se případem zabývá policie.

Událost na sebe strhla velkou pozornost - na sociálních sítích ji komentovaly stovky lidí. Část diskutujících, většinou pejskařů, ale více než zjevně nezvládnutý výcvik psů a porušení vyhlášky zaujal post farmáře. Ten napsal, že jeho telata napadli „bojoví psi“. Označení jim vadilo jako nesprávné a poškozující, protože pak lidé ve stafordech, bulteriérech a dalších plemenech vidí zabijáky.

Jistě, ne každý takový pes je nebezpečný. Jenže opatrnost je na místě. Například předci dnešních amerických stafordšírských teriérů byli vyšlechtění pro potřeby psích zápasů a pitbull pro štvanice býků a medvědů, takže v jejich krvi přetrvaly geny zápasníků. V Dánsku je zakázáno je chovat a vystavovat a spolu s nimi několik dalších plemen. V Německu je jejich chov svázán přísnými pravidly.

U nás záleží jen na chovateli, zda si je pořídí a jakým výcvikem je provede. Výsledky občas bývají tristní. Viz napadení devíti telat dvěma stafordy na Březenecké, anebo červencový případ z Lounska, kdy pes neuznaného plemene bandog podlezl plot a napadl ženu. Srazil ji na zem, zranil na hlavě a jedním kousnutím jí zlomil ruku. Velkým štěstím bylo, že s ní tentokrát nešlo čtyřleté vnouče.

Více než PR psů by chovatelé měli řešit svůj přístup k výcviku a dělat vše pro to, aby jejich miláček nebyl odjištěnou zbraní. Ještě více by v tom mohli udělat zákonodárci a chov některých plemen omezit. Jsou chovatelé, kteří si nemohou pomoci a více než zodpovědný přístup u nich vítězí vlastní zájmy. Mnohdy jde o touhu po image síly a dominance.