Poprvé ho dočasně otevřou i mimo sezónu, aby si otužilci mohli dopřát ledovou lázeň. Zdarma budou mít k využití bazén na hlavním mole a navíc na ně dohlédne plavčík a lékař, kteří zasáhnou v případě, že by se dostavila křeč, plavec nemohl popadnout dech nebo ho postihl jiný problém.

Vedení areálu tak vyslyšelo přání otužilců, ochotných pro porci zdraví a endorfinů i přes plot skočit. A že to někteří v případě Kamenčáku skutečně dělali. Navíc tak otevírá nové možnosti pro lidi, kteří by rádi začali s venkovním otužováním, nechtějí ale riskovat v neprozkoumaných podmínkách a bez dopomoci. Oproti řece nebo horskému jezeru, je hlídaný přírodní bazén v centru města násobně bezpečnější variantou.

Pro provoz jezera, které by normálně dřímalo v zimním režimu, to sice znamená, že musí kvůli každé hodině zimní koupele zaktivovat štáb zaměstnanců, což není úplně jednoduché. Nejspíš se mu to ale v dobrém vrátí díky ohlasům na sympatickou akci. Ta se může zapsat do zimního kalendáře i trvaleji, když o ni bude zájem.

Přínosy pro otužilce byly už mnohokrát popsané. Lidé, kteří na koupání ve studené vodě nedají dopustit, tvrdí, že je zbavilo nekonečných „rýmiček“, chřipek, ale také bolesti zad. Dobře působí na kardiovaskulární systém a dá se jím předcházet alergiím. Zoceluje nejen tělo, ale i ducha díky tomu, že se člověk učí snášet nepohodu. „Je to lepší, než chodit k doktorovi. Máte to na deset minut denně a zdarma,“ míní chomutovský otužilec Milan Hošek.