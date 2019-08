Postavené jsou zhruba jejich poloviny, na zbytek řidiči dlouhé roky čekají. A ještě si pár let počkají, termíny kompletního dokončení se pravidelně odsouvají. Kdyby platily ty původní, auta by se po dálnicích mezi Prahou a Chomutovem a Prahou a Karlovými Vary a dál do Chebu už dávno proháněla.

Při jízdě na dovolenou k moři na jih Evropy je zpravidla nejhorší cesta do Prahy nebo Plzně, jakmile se tam najede na dálnici, cesta výrazně zrychlí. A cestou zpět to samé. Po chorvatských, italských, slovinských nebo rakouských dálnicích jízda většinou slušně ubíhá, jakmile se přijede do Čech, je to horší.

Navíc hustota provozu rok od roku roste. Vliv na to má také obří průmyslová zóna Triangle u Žatce, která se v posledních letech téměř zaplnila. Tamní továrny chrlí výrobky, které odvážejí kamiony. A přivážejí do nich suroviny. Kamionů je víc a víc. Slib české vlády, že dálnice Praha – Chomutov bude brzy dostavěná, byl jedním z důvodů, proč si zahraniční investoři zónu Triangle vybrali.

Termín, kdy podle vládního usnesení měly chomutovská a karlovarská dálnice být hotové, byl rok 2010. O devět let později nejsou dokončené ani zdaleka. Zatímco u karlovarské dálnice čeká na řidiče s otevřením budovaného čtyřpruhu u Krušovic a Řevničova zlepšení už příští rok, na chomutovské přijde výrazná změna až s dostavbou dálnice mezi Louny a Slaným. A to je v plánu až za šest let.



U chomutovské dálnice se nyní uvádí rok kompletního dokončení 2025, u karlovarské 2026. Po tolika odsunech věří těmto termínům už málokdo. Řidiči by ale uvítali, aby se už konečně dodržely.