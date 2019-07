Kritici se obávají vandalů, kteří neoplocenou a podle nich drahou a zbytečnou atrakci zničí. Podle radních se ohlídá a přitáhne do Mostu další turisty. Shoda panuje v tom, že Šibeník obklopený sídlišti musí být nadále veřejným parkem, protože je zeleným srdcem Mostu jako Central Park v New Yorku. Stavět obytné domy nebo supermarkety se na Šibeníku nesmí, protože lesíky a louky chrání územní plán, což je dobře. Tak rozsáhlou oddechovou zónu, sloužící i pro migraci zvířat, je třeba udržet pro další generace, které by si v případě bytové krize měly najít stavební parcely jinde.

Udělat v parku něco volnočasově atraktivního a nalákat do něj víc lidí není nová myšlenka. Šedesátihektarový Šibeník chtěli jako první částečně zastavět komunisté. Bývalé popraviště a vojenské cvičiště za totality nejprve na řadě míst zalesnili a pak park plánovali oplotit a postavit v něm muzeum, pionýrský dům, cukrárnu se čtenářským koutkem, letní kino s restaurací a několik vodních ploch. Záměr to ve své době nebyl špatný, ale překazila ho sametová revoluce. Další městské vlády takové ambice neměly, postavily jen pár sportovních plácků a park zdivočel k radosti té části veřejnosti, která má radši přírodnější prostředí.

Stavba lanového centra a rozhledny je prvním pokusem od roku 1989 vnést do parku větší oživení, které má přilákat i rodiny z jiných měst. Most je finančně v plusu a utrácí, což je v pořádku, protože investice do cestovního ruchu pomáhají podnikání. Když má ale tolik peněz, měl by posílit ostrahu a nespoléhat se jen na kamery a pochůzky strážníků.

Nová dřevěná dominanta do prostředí zapadá a bude motivovat děti k pohybu. Jejím nedostatkem je, že vznikla narychlo z politické vůle, bez urbanistické koncepce řešící celý park a vazby na okolí. Vadou na kráse je i provoz pouze od dubna do října. Jde sice o bezpečnost, ale postavit něco za desítky milionů, když to bude pět měsíců zavřené, je přepych i pro bohatší město.